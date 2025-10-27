来年3月の金沢市長選に出馬を表明している現職の村山卓氏に対し、自民党金沢支部が政策協定書を提出しました。 現職の村山卓氏のもとを訪れたのは、自民党金沢支部の議員たち。推薦願を提出した村山氏に対し、政策の実現を求める協定書を手渡しました。 協定書では、村山氏が掲げる「未来共創計画」について、課題や期待、厳しい声があるとして「金沢の将来像をより明確に描くこと」を求め、都心軸の再生や子育て支援への重