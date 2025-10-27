シンガポールの格闘技団体「ＯＮＥチャンピオンシップ」は、１１月１６日に東京・有明アリーナで開催する「ＯＮＥ１７２」に?バカサバイバー?こと青木真也（４２）が参戦し手塚裕之（３５）と対戦すると、２７日に発表した。青木は今年５月にＯＮＥとの選手契約が終了。その後の独占交渉期間を過ぎた後の優先交渉期間で日本の格闘技イベント「ＲＩＺＩＮ」とも交渉したが「マッチング制度」の結果、次戦もＯＮＥに上がることが