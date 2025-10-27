大食いタレントとしても知られるプロレスラー・上原わかなさん（29）が2025年10月21日、自身のインスタグラムを更新。赤いオフショルワンピを着こなし、人気キャラに扮した姿を披露した。「ヨルさんのコスプレ着たよ！」上原さんは、「カンサポのオフショット」とコメントをつづり、赤いオフショルワンピと黒タイツを合わせたコーデを投稿。「#SPY_FAMILYのヨルさんのコスプレ着たよ！」と報告していた。インスタグラムに投稿され