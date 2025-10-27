『レモン彗星』『オリオン座流星群』を観察しよう この土日は雨のところが多く、全国の天文ファンをがっかりさせました。冬型の気圧配置に変わった２７日（月）は、太平洋側で天気が回復し『レモン彗星』と『オリオン座流星群』の観察ができそうです。 、そして気になる天気を、画像で掲載しています。『レモン彗星』ギャラリー ＭＢＣ南日本放送のスクープ投稿に頂いた『レモン彗星』の写真です。『レモン彗星』の