鶴岡市内の住宅敷地内に26日午後、居座っていたクマが、通報を受けて現場にいた警察官らに向かってきたため、猟友会が発砲し、駆除しました。26日午後1時前、鶴岡市清水新田の住宅敷地内に体長およそ60センチの子グマ1頭が入っていくのを近くを車で通りかかった男性が目撃し、警察に通報しました。クマが敷地に侵入した住宅の住民によりますと、庭にイチョウの木を植えていてクマは地面に落ちたギンナンを食べていたということです