ブロック豪中銀総裁 物価上昇率を抑制しつつ雇用を非常に良好な状態に維持 月次統計は変動しやすいが、失業率の急上昇は予想外 来月には失業率が再び低下する可能性ある 政策運営には慎重姿勢、金利は依然やや引き締め的 物価上昇率は目標範囲内に戻り失業率も低水準維持で良好な状態 雇用市場支援のため利下げが必要か、判断が必要 他国ほど金利は下がらない可能性 コアインフレ率が０．９％で着地すれば大幅な予想外れ（