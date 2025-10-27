東京時間17:52現在 香港ハンセン指数 26433.70（+273.55+1.05%） 中国上海総合指数 3996.95（+46.63+1.18%） 台湾加権指数 27993.63（+461.37+1.68%） 韓国総合株価指数 4042.83（+101.24+2.57%） 豪ＡＳＸ２００指数 9055.64（+36.69+0.41%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 84744.69（+532.81+0.63%） ２７日のアジア株は軒並み上昇。前週末の米国株式市場で主要３指数がそろって最高