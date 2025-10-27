ユーロ圏１０年債利回り格差仏８０ｂｐ拡大は一服も水準は依然高い ユーロ圏の10年債利回り（日本時間18:18時点）（%） ドイツ2.631 フランス3.433（+80） イタリア3.411（+78） スペイン3.159（+53） オランダ2.786（+16） ギリシャ3.278（+65） ポルトガル3.013（+38） ベルギー3.185（+55） オーストリア2.933（+30） アイルラ