漫画『ONE PIECE』（ワンピース）のコミックス第113巻が11月4日に発売されることを記念して、JR東日本池袋駅改札内、急田園都市線渋谷駅にて“赤髪”広告が掲出された。【画像】シャンクス激似！誰なんだよ…登場した『ワンピース』大型広告「この男、シャンクスではない。」というキャッチコピーが書かれた広告で、“もうひとりの「赤髪」降臨中”と紹介。広告の掲出期間は11月2日までとなっている。『ONE PIECE』は、1997