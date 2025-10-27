米国のトランプ大統領は２７日午後６時半過ぎ、天皇陛下との会見に臨むため、大統領専用車で皇居・御所に到着した。２０１９年５月以来、約６年半ぶりの対面で、陛下は御所の玄関でトランプ氏を出迎え、笑顔で握手を交わされた。陛下が英語で「またお会いできて素晴らしいです」と述べられると、トランプ氏は「ありがとうございます」と応じた。