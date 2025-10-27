高市首相（右）とトランプ米大統領（左はAP）高市早苗首相は28日、トランプ米大統領と東京都内で会談する。故安倍晋三元首相が掲げた「自由で開かれたインド太平洋（FOIP）」構想を共有し、日米同盟強化を確認。防衛費の増額目標の前倒しや、国家安全保障戦略など安全保障関連3文書を来年中に改定する目標を伝える構え。日米関税合意を巡り、関税引き下げの代わりに結んだ総額5500億ドル（約84兆円）の対米投資の履行が焦点とな