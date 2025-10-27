事故があった現場（2025年6月） 2025年6月、大分県大分市の市道で軽乗用車を運転中に自転車に乗っていた男子高校生をひき逃げした疑いで逮捕された29歳の公務員の女性について、大分地検は27日付けで不起訴処分としました。 地検は処分の理由を明らかにしていません。