週明けの東京株式市場で日経平均株価は史上初めて5万円を超えました。株価を押し上げた背景に拡大を続けるAI市場の存在がありました。記者「午前9時3分です。史上初の5万円をつけました」取引開始直後に史上初めて5万円を突破した日経平均株価。午後に入ってもAIや半導体関連株を中心に買い注文が相次ぎ全面高の展開となり、結局、先週末より1212円高い5万512円で、終値でも5万の大台に乗せて取引を終えました。岩井コスモ証券