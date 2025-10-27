アメリカのトランプ大統領は、先ほど、天皇陛下と面会するため、専用車「ビースト」で皇居に到着しました。【写真を見る】【速報】天皇陛下とトランプ大統領が皇居・御所で面会6年ぶり英語で挨拶交わし再会を喜ぶ周辺は大規模警備陛下は先ほど、お住まいの御所の車寄せでトランプ大統領を迎えて、英語で挨拶を交わされました。トランプ大統領が陛下と面会するのは、2019年5月に「国賓」として来日した時以来、6年ぶりです。2