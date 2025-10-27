レアアース以外にも日本とアメリカの経済をめぐって課題が山積みですが、果たして妥協点は探れるのでしょうか。きょう、トランプ関税の交渉のキーマン2人は歌舞伎座にいました。トランプ大統領より先に訪日したラトニック商務長官。きのうは浅草に。赤沢経産大臣と2日連続で昼食会に臨み、あすの会談に向けて最終調整を行いました。あすの首脳会談では、トランプ関税をめぐる対米投資80兆円の確認や、造船分野の協力などが盛り込ま