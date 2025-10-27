将棋の藤井聡太七冠(23)、3連覇か六冠陥落か。あす、運命の大一番です。 【写真を見る】藤井聡太七冠(23)勝てば三連覇負ければ六冠…｢王座戦第5局｣ 伊藤匠叡王(23)にタイトル奪われた因縁の地で最終決戦 28日開幕 山梨･甲府市 3連覇を目指す藤井七冠が、同学年のライバル伊藤匠叡王(23)の挑戦を受ける王座戦五番勝負。2勝2敗のタイで迎える第5局は、あす山梨県甲府市で行われます。 最終決戦の舞台は、山梨県甲府市の常磐ホテル