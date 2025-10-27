Official髭男dismが、公開中の『劇場版 OFFICIAL HIGE DANDISM LIVE at STADIUM 2025』の声出しOKの応援上映を開催することを発表した。本作は、総動員数約25万人のOfficial髭男dism初のスタジアムツアーより6月1日に開催された日産スタジアムでのファイナル公演の模様を収めた劇場版で、10月17日より全国47都道府県で劇場上映されている。本ライブでは、湾曲状の巨大LEDスクリーンを背面に構えた壮大な演出に加え、噴水、そしてフ