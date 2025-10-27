¤Ï¤¸¤á¤Þ¤·¤Æ¡ª °æ¸ýÍµ¹á¤Ç¤¹¡£À¼Í¥¤È¤·¤Æ¡¢¤ª¼Çµï¤ä¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥é¥¸¥ª¤Ê¤É¤ÇÀ¼¤òÆÏ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¶á¤Ï¥°¥é¥Ó¥¢¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤ê¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ËÎå¤ó¤À¤ê¡£¿·¤·¤¤¤³¤È¤Ë¤âÀÑ¶ËÅª¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î¤¿¤Ó¡¢¥¨¥Ã¥»¥¤Ï¢ºÜ¡Ø¥Ò¥Ã¥×¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥×¡¦¥¸¥ã¥ó¥×¡ª¡Ù¤ò»Ï¤á¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡ª¥¿¥¤¥È¥ë¤ÎÄÌ¤ê¡Ö¥Ò¥Ã¥×¡Ê¤ª¿¬¡Ë¡×¡Ö¥¹¥Æ¥Ã¥×¡ÊÊâ¤ß¡Ë¡×¡Ö¥¸¥ã¥ó¥×¡ÊÄ©Àï¡Ë¡×¤ò¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤Ë¡¢¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤ä¥Ü¥Ç¥£¥á¥¤¥¯¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë