大相撲九州場所の番付が27日、発表されました。石川県津幡町出身の大の里は、今場所も東の正横綱となり、同郷の欧勝海が新入幕を果たしています。先場所、13勝2敗で幕内5回目、横綱としては初めての優勝を飾った津幡町出身の大の里。11月に行われる九州場所も、東の正横綱として横綱2回目の優勝に挑みます。そして、同じく津幡町出身の大の里の1つ下の後輩・欧勝海は、先場所、十両筆頭で9勝6敗の好成績を残し、新入幕となりました