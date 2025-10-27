連日、目撃が相次いでいるクマ。きょうは観光名所・慈恩寺で敷地内を歩く姿が確認されました。米沢市では、神社の壁が壊されるなどの被害も確認されています。 【画像】境内を悠々と歩くクマ 石段をのぼり、境内を歩くクマ。建物に近づいていきます。 別のカメラの映像ではこのクマが裏手の斜面を登っていく姿が確認できます。 市や警察によりますとクマが最初に目撃されたのはきょう午前６時２５分ごろでした。寒河江市慈恩寺