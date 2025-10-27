10月23日、YouTuber・ヒカルとカジサックことキングコング・梶原雄太とのコラボ動画が公開され、オープンマリッジ宣言をめぐる騒動を振り返った。「今年5月、元キャバ嬢でインフルエンサー・進撃のノアさんとの結婚を発表したヒカルさんは、9月に“オープンマリッジ宣言”をおこない大炎上に陥りました。これは、夫婦が互いの合意のもと、配偶者以外の異性との性交渉や恋愛関係を認め合うことで、『浮気はしたいけど離婚はしたく