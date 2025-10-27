HIPHOP／R＆Bガールズグループ・XGが所属するプロダクション「XGALX」および同グループのプロデューサー・JAKOPS（サイモン）の公式インスタグラムアカウントが、新プロジェクトを示唆する投稿を行い、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。【写真】インスタグラムに投稿された謎の画像 「PS118」とは一体…!?公開された投稿には、街灯の下で一台の車が照らされる写真とともに、「DEBUT SINGLE PS118 COMING SOON」の文字が表