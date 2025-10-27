クマと遭遇しないよう注意が必要ですが、万が一に出会ってしまったら･･･対応策のひとつが『クマ撃退スプレー』。 ■株式会社うぃるこ 梅村佳寛さん 「共通しているのは、カプサイシン・トウガラシの成分が入っている。それが目とか鼻とか口とか、粘膜に入るとすごい痛みを与える。」 野生動物の生態調査や捕獲業務などを行う「株式会社うぃるこ」の梅村さん。 『クマ撃退スプレー』には様々な種類があり、いざ