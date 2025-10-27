Ta_2¡ÊÎëÌÚÃ£±û¡Ë¤¬¡¢2026Ç¯2·î¤ËÅìÌ¾ºå¥¯¥¢¥È¥í¥µ¡¼¥­¥Ã¥È¥Ä¥¢¡¼¤ò³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£¤µ¤é¤Ë¡¢1·î¤Ë¥·¥ó¥°¥ë¡Ö¥¤¥ó¥Ó¥¸¥Ö¥ë¡×¤Î°ìÈÌÎ®ÄÌ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤¹¤ë¤³¤È¤âÈ¯É½¤·¤¿¡£¢¡Ta_2 ²èÁü / Æ°²è²»³Ú³èÆ°ºÆ³«¤ËÈ¼¤¤¡¢¡ÖSHINKIRO&Co.¡×¡Ê¥·¥ó¥­¥í¥¦¡Ë¤ÈÌ¾ÂÇ¤¿¤ì¤¿²»³Ú¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤òÎ¨¤¤¡¢ÀèÆü¹Ô¤ï¤ì¤¿1st¥ï¥ó¥Þ¥ó¥é¥¤¥Ö¤Ç¤Ï¿§ºÌË­¤«¤Ê³Ú¶Ê¤¿¤Á¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÌöÆ°´¶°î¤ì¤ë¥é¥¤¥Ö¤òÈäÏª¤·¤¿Ta_2¡£³èÆ°³«»Ï¤È¤È¤â¤Ë²ñ¾ì¸ÂÄêÈ×¤ÈÇÛ¿®