¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤¬¡¢11·î19Æü¤ËÈ¯Çä¤¹¤ëLIVE Blu-ray & DVD¡ØLIVE TOUR 2025¡ÖTHANK YOU SO MUCH!!¡×¡Ù¤è¤ê¡Ö°¦¤Î¸ÀÎî(¤³¤È¤À¤Þ)¡ÁSpiritual Message¡Á¡×¤Î¥é¥¤¥Ö±ÇÁü¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¢¡¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º Æ°²è2025Ç¯3·î¡¢10Ç¯¤Ö¤ê16ºîÌÜ¤È¤Ê¤ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥ë¥Ð¥à¡ØTHANK YOU SO MUCH¡Ù¤ò¥ê¥ê¡¼¥¹¤·¤¿¥µ¥¶¥ó¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¥º¤Ï¡¢2023Ç¯¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼45¼þÇ¯µ­Ç°Æü¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¡¢Ìó3Ç¯¤ËµÚ¤ó¤À³èÆ°¤Î½¸ÂçÀ®¤È¤·¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤¿Á´¹ñ