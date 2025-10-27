●今週この先はしばらくは晴天●朝は放射冷却による底冷え強まる 山間部は早霜要注意の所も●金曜日に天気がぐずつくが 11月初めの3連休は後半ほど天気回復＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 週末のぐずついた天気をもたらした低気圧や前線が東に離れるとともに、きょう27日(月)は西に高気圧、東に低気圧…等圧線が縦じま模様に並ぶ「西高東低」＝冬型気圧配置となってきました。このため県内は、晴れ間が出ても風が少々冷たい状態が続きま