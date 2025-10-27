Ｌａｂｏｒｏ．ＡＩ [東証Ｇ] が10月27日大引け後(18:15)に業績修正を発表。25年9月期の連結経常利益を従来予想の1億9700万円→1億6600万円に15.7％下方修正した。ただ、通期の連結最終利益は従来予想の1億1400万円→1億4600万円に28.1％上方修正した。 会社側が発表した下方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した4-9月期(下期)の連結経常損益も従来予想の900万円の赤字→4000万円の赤字に下方修正し、赤字幅が拡大