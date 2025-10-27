日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225プットオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯4万9500円プット 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 17(17) SBI証券 21(13) 楽天証券 3( 3) 三菱UFJeスマート 1( 1)