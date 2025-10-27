BUDDiiSが12月に、約2年半ぶりとなるファンミーティングを開催することが決定した。年内最後のイベントとして、12月20日、21日に大宮ソニックシティ 大ホールで開催される本公演のタイトルは、＜バディフェス!!2025 〜世界で一番美しいのはだぁれ？〜＞。2023年に初めて開催した＜バディフェス!!＞では、「仲舞立高等学校」という架空の学校をテーマとしていたが、今回はとある童話をテーマとしているため、前回とは異なった色を見