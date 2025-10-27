日本取引所が公表したオプション手口情報によると、27日の夜間取引における日経225コールオプション（期近2025年11月限・SQ 11月8日）の売買動向は以下の通り。 ◯5万1500円コール 取引高(立会内) ABNクリアリン証券 24(24) SBI証券 29(11) 楽天証券 5( 5) 松井証券 4(