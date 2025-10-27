高校サッカー選手権の県大会、26日は準々決勝が行われ、ベスト4が出そろいました。 第1シードの「国見」対「九州文化学園」は、PK戦までもつれ込む大接戦の末、九州文化学園が勝利し、2大会連続の準決勝進出。 「海星」は、3連覇を狙っていた「長崎総大附属」を延長戦で破り、ベスト4進出を果たしました。 準決勝のカード。 第1試合は、創部初の決勝進出を目指す「九州文化学園」と、10