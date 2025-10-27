近藤恒夫さんの遺影が飾られた会場であいさつする、茨城ダルク代表の岩井喜代仁さん＝27日午後、東京都台東区薬物依存症からの回復支援施設「ダルク」の創立40周年を記念したフォーラムが27日、東京都内で開かれ、施設関係者や精神科医らが支援への決意を新たにした。実行委員長で、茨城ダルク代表岩井喜代仁さんは「苦しんでいる依存者はまだまだいる。実践を続ける中で変化していくダルクを見守ってほしい」と語った。ダルク