長野県の松本国際高野球部で部費の使途が不明となる問題があり、部関係者が近く業務上横領容疑で、元監督への告発状を県警に提出することが27日、分かった。約2千万円が不明という。一方で元監督は取材に「着服は絶対にない」とした。