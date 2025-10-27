生成AIを悪用し、声優や俳優の声を無断使用した動画が増えている問題などを受け、「声の権利」を守る新事業が始まります。NTT西日本の新事業は、声優や俳優などが自分の声を登録し、利用範囲などを指定した証明書を発行できるようになるというものです。これにより、たとえば生成AIで自分の声を使った動画が無断で作られたときなどに、権利侵害を訴えることができるようになるといいます。NTT西日本VOICENCE花城高志カンパニー