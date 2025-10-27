相模原警察署（資料写真）相模原署は２７日、詐欺の疑いで、相模原市中央区上溝、無職の男（６０）を再逮捕した。再逮捕容疑は、７月１３日から８月５日までの間、同区内の仕出し弁当販売店に電話や来店して「会社をやっていて、事務員用の弁当を注文したい」などとうそを言い、２３回にわたり弁当１０５点を配達させ、７万８千円分をだまし取った、としている。署によると、男は「間違いありません」と供述し、容疑を認めて