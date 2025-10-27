K-POPガールズグループ・TWICEの韓国デビュー10周年を記念したドキュメンタリー映画『ONE IN A MILL10N』より、メンバー9人それぞれの“物語”に迫るシーンカットが一挙解禁。また、入場者プレゼント第2弾も発表された。【写真】メンバー9人それぞれの“物語”に迫る『ONE IN A MILL10N』シーンカット2015年、「One in a million， TWICE！」というあいさつとともに、韓国でデビューを果たしたTWICE。「CHEER UP」「TT」「What