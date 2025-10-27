俳優の南沙良、出口夏希、吉田美月喜が27日、東京ミッドタウン日比谷 日比谷ステップ広場／日比谷仲通りで開催された「第38回東京国際映画祭」のレッドカーペットに出席した。【写真】南沙良＆出口夏希＆吉田美月喜が美スタイル披露！出口らが出演したのは、Nippon Cinema Nowの『万事快調〈オール・グリーンズ〉』。未来が見えないどん詰まりの高校生が、自分たちの夢をかなえるために、同好会「オール・グリーンズ」を結成し