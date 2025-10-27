石川県内の漁業関係者に衝撃が走っています。全国の小型イカ釣り船の漁獲可能量が上限を超えたため、水産庁が操業の停止命令を出すことが分かりました。この決定に石川の漁師たちは、憤りをあらわにしています。 海真丸・水元 真吾 船長：「日本海側は今まで不漁がずっと続いているのに、一方的にそれを止めろといわれても、困る人は多々現れると思います。非常に不満があります」27