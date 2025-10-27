落語家／林家染太さん 中学時代、いじめを受けた経験がある落語家がさぬき市の中学校を訪れ、コミュニケーションの大切さやいじめをなくす方法を伝えました。 （落語家／林家染太さん）「人の悪口・陰口で盛り上がるのちょっとだけ減らしませんか。全部は無理やわ。ちょっと減らしていかへん？」 さぬき市の長尾中学校で開かれた人権講演会には、全校生徒約270人が参加しました。 講師を務めたのは中学