ハロウィンのおすすめメイク 28日（火）の朝は、広い範囲で今シーズン一番の冷え込みとなりそうです。今週は最高気温が20℃以下の日が多くなっていて、朝は特に冷え込みが強くなる日もありそうです。 そして、10月31日（金）、ハロウィン当日の天気をみてみますと、岡山・香川ともに雨予報。気温は20℃に届かない予想なので上着が手放せない一日となりそうです。仮装する方はしっかり寒さ対策をするようにしてくだ