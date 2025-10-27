将棋の第56期新人王戦3番勝負は27日、東京都渋谷区の将棋会館で第3局を行い、先手の服部慎一郎七段（26）が斎藤明日斗六段（27）を123手で破り、シリーズ成績2勝1敗で2期連続3度目の新人王に輝いた。新人王3度の獲得は史上4人目の快挙だった。▼服部今回3回目の決勝だったんですけど、1回目や2回目の時と比べて緊張とかないのかなと思っていたんですが、やはり将棋盤の前に座ると3局とも緊張感というか、そういうものがあ