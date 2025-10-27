日本ハムは27日、高卒4年目の有薗直輝内野手（22）が、都内の病院で右肘のクリーニング手術を行い、無事に終了したと発表した。送球練習開始まで約4週間の見通し。今季は12試合に出場しプロ初安打も記録。イースタン・リーグでは打率・306、18本塁打で2冠を獲得し、ブレークの兆しを見せた。球団を通じ「右肘の違和感を覚えることがあったので、今後の事を考えて手術を決めました。一生懸命リハビリをしてチームの戦力になれる