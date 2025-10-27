アメリカのトランプ大統領が6年ぶりに日本に到着しました。28日には、高市首相と日米首脳会談が行われます。トランプ氏の狙いについて、山崎大輔・NNNワシントン支局長の解説です。■予測不可能なトランプ大統領…高市首相の対応がカギトランプ氏は各国のリーダーとの個人的な人間関係を重視していて、外交にも影響を与えています。まずは、高市氏との信頼関係を構築できるかが焦点です。トランプ氏は日本に向かうエアフォースワン