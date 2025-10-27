埼玉県の東部を中心に活動する少年で構成された匿名・流動型犯罪グループとの関係を調べるため、埼玉県警が都内の暴力団事務所に家宅捜索に入りました。埼玉県警が27日、家宅捜索に入ったのは東京・港区にある指定暴力団稲川会の本部事務所です。捜査関係者によりますと県警は今月16日、埼玉県の東部を中心に活動する匿名・流動型犯罪グループのリーダーの少年を暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕しました。この家宅捜索は逮捕を受