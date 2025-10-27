調停が成立し、記者会見する全国統一教会被害対策弁護団＝27日午後、東京・霞が関の司法記者クラブ世界平和統一家庭連合（旧統一教会）の献金問題に取り組む全国統一教会被害対策弁護団は27日、元信者らが教団に損害賠償や慰謝料を求め集団で申し立てた調停が、東京地裁で成立したと明らかにした。教団側が、17都道府県に居住する元信者ら39人に計12億8900万円を支払う。献金など約2千万円の被害がある北海道の女性は「本当に