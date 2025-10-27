アスクルの物流センターにあるロゴマーク＝東京都江戸川区サイバー攻撃を受けた通販大手アスクルのシステム障害の混乱が収まらない。100人規模の技術者が復旧作業に当たるが通販再開は見通せず、「無印良品」など取引先の一部業務も止まったままだ。顧客からは長期化への懸念の声が上がっている。アスクルによると、外部からシステムへの不正アクセスを検知したのは19日午前。午後には企業、個人向けの通販の受注を停止し、並