今年、結成23年目に突入した3人組グループ・NEWS。8月から始まった全国8都市を巡るアリーナツアー「NEWS LIVE TOUR 2025 変身」の横浜アリーナ公演が行われた。【写真】『weeeek』で会場を煽りながら跳びはねる増田、小山、加藤の3人「変身」というメンバーのかけ声で幕を開けた本公演。まっさらなステージが突如、バルーン装飾により豪華なお城に様変わり。増田が長年温めていたというこの演出は、ファンを大いに驚かせた。NEWS