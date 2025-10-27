上越市で27日、測量作業中の20代男性2人がクマに襲われケガをしました。これにより県内の今年度の人身被害は13人となりました。県は10月6日から「クマ出没特別警報」を発表中です。上越市大島区棚岡で27日午前、山林で測量作業をしていた男性2人が、クマに襲われケガをしました。2人は搬送されておらず会話もできますが、1人は左足をかまれ、もう1人は右腕などにケガをしています。軽傷とみられます。県によると県内では今年度クマ