ママとトレーニングしたときの、コントのような展開のInstagramが注目されています。投稿したのは、ミニチュアシュナウザーのRonくんと暮らす「Ron」さん。投稿から11.3万回以上再生され、「最後に爆笑！」「何回も見たｗ」といったコメントが寄せられています。 【動画：お姉ちゃんと息ぴったりでトレーニングする犬→ママがやってみた結果…コントのような『違いすぎる光景』】 お姉ちゃんと華麗な技を披露