YouTubeにハマる子供は多く、親の悩みも尽きない。見るのをやめさせるにはどうすればいいのか。お茶の水女子大学特任教授の宮里暁美さんは「もはやYouTubeに触れないで子育てすることは難しい。だが、熱中している子に、頭ごなしに“やめなさい”と言うのは逆効果だ。スムーズにやめてもらうためには、言い方や接し方にコツがある」という。自身も3歳の息子を育てる、ノンフィクションライターの山川徹さんが聞いた――。写真＝iSt